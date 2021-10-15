Şiddet gören kadınlar için özel defile
Moda tasarımcısı Deniz Albayrak, “güçlü kadın” düşüncesiyle yola çıkarak “Kadın ve Kadın” adlı haute couture defilesini beğeniye sunmaya hazırlanıyor.
15.10.2021 18:11 Yaşam
19 Ekim’de gerçekleşecek olan defilede Tuğba Altıntop baş manken olarak podyuma çıkacak. Defilede ayrıca Serhat Kayapınar, Seda Canbolat, Sevcihan Tunca gibi ünlü 15 kadın ve 15 erkek model yer alacak. Koreografisini Sinan Paksoy’un yaptığı organizasyonda yer alan kıyafetler açık artırma ile satışa sunulacak. Geceden elde edilen gelir şiddet gören kadınlara destek olmak için kullanılacak.