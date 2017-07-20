Sierra Skye Egan'ın güneşlenme isteği

Dünya Magazin - 20 Temmuz 2017 16:49

Instagram'da verdiği pozlar ve paylaşımlarından sonra ünlü olan Sierra Skye Egan, Miami'de güneşlenirken görüntülendi. Bikinisinin üzerine çıkartarak üstsüz güneşlenmek isteyen dikkat çekmeden bunu yapmak istedi ama başaramadı. Üstsüz şekilde görüntülenen ünlü model bir süre sonra yerinden kalktı ve evinin yolunu tuttu.