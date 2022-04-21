Sıfır makyaj Aslı Tandoğan!

Tatile çıkan Aslı Tandoğan sıfır makyaj pozlarıyla göz kamaştırdı.

21.04.2022 17:08 Magazin

Sıfır makyaj Aslı Tandoğan!
Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Aslı Tandoğan kendini yogaya verdi. Arkadaşlarıyla birlikte Fethiye'ye giden ve kamp yapan güzel oyuncu hem temiz havanın tadını çıkardı hem de ruhunu dinlendirdi.

Sıfır makyaj pozlarını da sevenleriyle paylaşan Tandoğan altına, 'Huzurun her rengi' notunu düştü. Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve 'yok böyle güzellik', 'Çok güzelsiniz Aslı Hanım' şeklinde yorumlar aldı.

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