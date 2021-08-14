Sıfır makyaj Pelin Öztekin

Geçtiğimiz mart ayında hayatını kaybeden usta sanatçı Rasim Öztekin'in oyuncu kızı Pelin Öztekin, yaz tatilini bitirip İstanbul'a döndü. Ünlü oyuncu, son olarak sıfır makyaj fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.Zaman zaman doğal güzelliğini gözler önüne seren oyuncu, paylaşımına, "18:47..." notunu düştü. Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Pelin Öztekin'in doğal paylaşımı takipçilerinden 9 binden fazla beğeni aldı.