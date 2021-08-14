Geçtiğimiz mart ayında hayatını kaybeden usta sanatçı Rasim Öztekin'in oyuncu kızı Pelin Öztekin, yaz tatilini bitirip İstanbul'a döndü. Ünlü oyuncu, son olarak sıfır makyaj fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.
MAKYAJSIZ PELİN
Zaman zaman doğal güzelliğini gözler önüne seren oyuncu, paylaşımına, "18:47..." notunu düştü. Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Pelin Öztekin'in doğal paylaşımı takipçilerinden 9 binden fazla beğeni aldı.
Sıfır makyaj Pelin Öztekin
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Bodrum'daki tatilini sonlandırıp, İstanbul'a döndü. Önceki gün Galatasaray Kalamış Tesisleri'nde vakit geçiren Öztekin, makyajsız fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
14.08.2021 14:27 Magazin