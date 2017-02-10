"Sihirli Mikrofon Ödülleri' sahiplerini buldu!

Fatih Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri" önceki gece sahiplerini buldu.

Müzik - 10 Şubat 2017 15:27
"Sihirli Mikrofon Ödülleri' sahiplerini buldu!
Zorlu PSM'de gerçekleştirilen "5. Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri" törenine Türkiye’nin her yerinden yaklaşık 2000 radyocu ve çok sayıda davetli katıldı.

Radyonun 90 yıllık geçmişini müthiş bir ses ve ışık gösterisiyle sahneye yansıtılan bu özel gecenin müzik direktörlüğünü ünlü müzik adamı Ozan Çolakoğlu yaptı.

23 yıllık müzik hayatında birçok şarkıya aranjör olarak imzasını atan Çolakoğlu gecede piyanosunun başında kendi adını taşıyan orkestrasını da müzik severlerle ilk kez buluşturdu.

Ev sahibi Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, ‘’ bu yıl 500 radyo Türkiye’nin en iyisi olmak için yarıştı. Final için 3 milyon 150 bin oy kullandı. Sanat camiası radyolara ve radyoculara çok şey borçlu’’ dedi.

Radyo ve radyocuların 20 kategoride ödüllendirildiği gecenin sunuculuğunu Ceyhun Yılmaz üstlenirken Gülşen, Murat Dalkılıç, Demet Akalın, Eypio, Pamela Spence, Ümit Besen, Serkan Kaya ile Ozan Çolakoğlu ve orkestrası ile birlikte sahne aldılar.

Ozan Çolakoğlu bütün sanatçılarla uzun yıllardır bir arada çalışmasının sırrının onları çok sevmek olduğunu söylerken eşi Gülşen’i ‘’ ama içlerinden birini en çok sevdim ‘’ diyerek sahneye takdim etti.

Gülşen, geçtiğimiz yılın en çok dinlenen şarkılarından biri Dan Dan’ı radyocular için seslendirdi doğumdan sonra eski formuna kavuştuğu gözlerden kaçmaya Gülşen, derin göğüs dekolteli parlak işlemeli siyah kostümü ile göz kamaştırdı.

Gecenin bir diğer sürprizi ise derin yırtmaçlı Versace marka yeşil elbisesiyle Demet Akalın’dı. Hayalet isimli şarkısını seslendiren Demet Akalın müthiş sahne şovu ile de büyük alkış aldı.

Gecede ayrıca radyocular ödüllerini Cem Belevi, Simge, İlyas Yalçıntaş Derya Uluğ Buray ve Muaazez Ersoy başta olmak üzere 20 ünlü isimin ellerinden aldı.
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