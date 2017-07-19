Sıkı dostlar Demet Akalın ve Gülşen

Aralarından su sızmayan Demet Akalın ve Gülşen, Bodrum'da bir araya geldi.

Magazin - 19 Temmuz 2017 16:32
Sıkı dostlar Demet Akalın ve Gülşen
Ünlü şarkıcılar Demet Akalın ve Gülşen, hem tatil yapıyor hem de çalışıyor. Ünlü ikili Bodrum'da yemekte bir araya geldi. Yemekte Ozan Çolakoğlu ve Azur Benan da vardı.

Demet Akalın o anlardan "Bodrum paşası kahvaltıya getirdi bizi" notuyla bu kareyi paylaştı.


Gülşen de paylaşımına "Biz ciciannesiyle kahvaltı yaparken Azur Benan da her zamanki gibi ayağını yemekle meşguldü." yazdı.


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