Sıkı dostlar Demet Akalın ve Gülşen

Magazin - 19 Temmuz 2017 16:32

Popun devleri, sosyal medyayı salladı

Azur Benan denizle tanıştı!

Ünlü şarkıcılar Demet Akalın ve Gülşen, hem tatil yapıyor hem de çalışıyor. Ünlü ikili Bodrum'da yemekte bir araya geldi. Yemekte Ozan Çolakoğlu ve Azur Benan da vardı.Demet Akalın o anlardan "Bodrum paşası kahvaltıya getirdi bizi" notuyla bu kareyi paylaştı.Gülşen de paylaşımına "Biz ciciannesiyle kahvaltı yaparken Azur Benan da her zamanki gibi ayağını yemekle meşguldü." yazdı.