Sıla bu sözleri Şahan Gökbakar'a mı söyledi? "Ah o fesat durur mu o fesat!"

Corona virüs vakalarının artmasıyla birlikte birçok ünlü isim, evlerinde inzivaya çekildi. Karantinada sık sık paylaşım yapan ünlü isimlerden biri de şarkıcı Sıla...Sıla önceki gün bir canlı yayın gerçekleştirdi. Takipçilerinin sorularını yanıtlayan şarkıcı onlara bol bol şarkı söyledi. Fakat yayının sonunda videoyu kapatamadı. Yayını kapattığını düşünen şarkıcının yaptığı hareket ise sosyal medyanın gündemine oturdu.Bazı kullanıcılar Sıla'nın "oh be kurtuldum" demek istediğini ileri sürerek tepki gösterdi. Şahan Gökbakar da çektiği bir videoya ile Sıla'yla alay etti.Şahan Gökbakar'ın paylaşımının ardından Sıla isim vermeden bir açıklamada bulundu. Kendisine yapılan eleştirlere yanıt veren şarkıcının söylediği sözlerle Şahan Gökbakar'ı da hedef aldığı iddia edildi.Sıla şu açıklamada bulundu:“Heyecanla, şevkle en çok da şifa niyetine yaptığım o canlı yayına türlü çirkinlik yaraştırılıyormuş. Elbet bazıları tarafından. Teknoloji kabiliyetli biri değilim, hep başka heveslerim oldu bu hayatta. Canlı yayını kapatmadığımı fark ettiğimde kötü niyet içermediği, aslen heyecanımdan kurtulduğumu içerdiği için ve gırgır olduğundan güldük geçtik buna. Ama ah o fesat beri durur mu fesat! İşte, biz o fesatı her daim fırsata çevirmek için burada olacağız. Yeni bir şarkı üstündeydik biz mesela iki gün önce. Dün başka bir şarkının temeli atıldı. Bugün iki satır var yeni, defterde. Yan yana olmak gerekmiyor bunları yapmak için. Üstelik Türkçe’de yan yana ayrı yazılıyor. Bırakın kendi dört duvarınızdan taşanı, içeride kim bilir neler var! Salın biz de şahit olmayalım mı?”