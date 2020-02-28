Sıla: "Bu zulüm yetti artık!"

Şarkıcı Sıla, İdlib'te Türk askerine yapılan hain saldırı sonrası verdiğimiz şehitlerimizin ardından sosyal medya hesaplarından takipçilerine duygularını aktardı.

28.02.2020 15:04 Magazin

Sıla: "Bu zulüm yetti artık!" 33 askerimizin şehit olduğu hain saldırının ardından Sıla sosyal medya hesaplarından duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Uyumuyorum ve uyumayacağım. Biliyorum bu gecce hiçbirimizin gözüne uyku girmiyor, girmeyecek. Sadece bu gecce de değil. Bu zulüm yetti artık. Nasıl bir metanetle karşılanabilir ki bu! Senin canın canımızdır Mehmetçik"

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