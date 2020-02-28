Sıla: "Bu zulüm yetti artık!"

33 askerimizin şehit olduğu hain saldırının ardından Sıla sosyal medya hesaplarından duygularını şu sözlerle dile getirdi:"Uyumuyorum ve uyumayacağım. Biliyorum bu gecce hiçbirimizin gözüne uyku girmiyor, girmeyecek. Sadece bu gecce de değil. Bu zulüm yetti artık. Nasıl bir metanetle karşılanabilir ki bu! Senin canın canımızdır Mehmetçik"