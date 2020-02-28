33 askerimizin şehit olduğu hain saldırının ardından Sıla sosyal medya hesaplarından duygularını şu sözlerle dile getirdi:
"Uyumuyorum ve uyumayacağım. Biliyorum bu gecce hiçbirimizin gözüne uyku girmiyor, girmeyecek. Sadece bu gecce de değil. Bu zulüm yetti artık. Nasıl bir metanetle karşılanabilir ki bu! Senin canın canımızdır Mehmetçik"
Sıla: "Bu zulüm yetti artık!"
Şarkıcı Sıla, İdlib'te Türk askerine yapılan hain saldırı sonrası verdiğimiz şehitlerimizin ardından sosyal medya hesaplarından takipçilerine duygularını aktardı.
28.02.2020 15:04 Magazin