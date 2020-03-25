Sıla canlı yayını kapattığını sandı ama...

Koronavirüs nedeniyle günlerini evde geçiren insanlara moral vermek amacıyla canlı yayınlara başlayan ünlü isimlerden biri de Sıla. Şarkıcı akşam saatlerinde canlı yayınla takipçileriyle hem sohbet ediyor hem de onlara şarkılar söylüyor.Sıla'nın son yayınında başına bir talihsizlik geldi. İzleyenlere veda eden şarkıcı yayını kapattığını sandı ancak yanıldı. Canlı yayının devam ettiğini görünce yaşadığı panik yüzüne yansıdı.