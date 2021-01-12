Sıla-Hazer Amani'nin boşanma tarihi belli oldu!

Sıla, bir yıl önce şef Hazer Amani ile nikah masasına oturmuştu. Aşkı 10 ayda tüketen ikili, geçtiğimiz kasımda boşanma kararı alıp ayrılmıştı. Ünlü çiftin boşanma davalarının görüleceği tarih belli oldu. İkili Şubat ayında hakim karşısına çıkacak.Sıla hem kafasını dinlemek, hem de müzik çalışmalarına ağırlık vermek için Bodrum Bitez’deki yazlığına kapandı. Hazer Amani ise dün paylaştığı videolarda yeni dövmesini gösterdi. Koluna İngilizce “Savaşma sanat yap” yazdırdı.