Sıla Şahin'den yeni şarkı; "Kıymaz ikimize"

“Dönüyorum Eve” şarkısıyla yıldızı parlayan ve milyonlarca dinlenme sayısına ulaşan 18 yaşındaki genç şarkıcı Sıla Şahin, yeni şarkısı “Kıyma İkimize” tüm dijital platformlarda yayınlandı. Berk Bayter yönetmenliğinde çekilen klip çekimleri Büyük Ada’da gerçekleşti.Tiktok platformunda 1 Milyon takipçi sayısına yaklaşan Sıla Şahin’in, hayranları için yayınladığı akustik kayıtlar milyonlarca kez izleniyor.