Sıla ve Ahmet Kural ilk kez el ele...

Ahmet Kural, sevgilisi Sıla'nın Harbiye Açıkhava'daki dördüncü konserinde güzel şarkıcıyı yalnız bırakmadı. Konseri en önde izleyen oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sıla, konserinin açılış konuşmasına sevgilisinin gözlerine bakarak yaptı.

Magazin - 26 Temmuz 2017 14:19
Sıla ve Ahmet Kural ilk kez el ele...
Sıla, beş günlük konser serisinin dördüncüsünü önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleştirdi.

Geccede Sıla'nın sürprizi, sevgilisi Ahmet Kural'ın konseri en önde takip etmesi oldu.

El ele ilk kez görüntülendiği Sıla'yı en önden izleyen Ahmet Kural, çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Onu en önde izlemek mutluluk verici. Çok terledim heyecandan. İlk kez izleyeceğim Sıla Hanım'ı" dedi.

Kural sözlerine şöyle devam etti: İlişkimiz çok güzel gidiyor. İlişkiler sürprizdir zaten. Beklenmedik anda çıkar karşınıza. Her şey güzel gidiyor. Hayat sürprizlerle dolu. Birbirimize alıştık. Bir arkadaş ortamında tanışmıştık.

Sıla'nın tüm şarkılarını çok sevdiğini ifade eden yakışıklı oyuncu, "Tüm şarkıları hit olmuş bir isim. Ayırdığım bir parçası yok. Hepsi anlam yüklü şarkılar" şeklinde konuştu. Kural, "Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Hayırlısı, nasip. Böyle şeyler konuşulmaz arkadaşlar" cevabını verdi.

'Ailecek Şaşkınız' filminin çekimlerinden dolayı Sıla'nın ilk 3 konserine gelemediğini anlatan Kural, sanatçının istemesi halinde oyunculuk anlamında destek olabileceğini belirtti. Ahmet Kural'ın basın mensuplarına yaptığı açıklama sonrası Sıla şarkılarıyla seyirci karşısında boy gösterdi.

Konserinin açılış konuşmasına şarkıcı sevgilisi Ahmet Kural'ın gözlerine bakarak yapan güzel şarkıcı, "Seni niye öne vermişler? Bak o konuştuğumuz şey oldu" dedi ve güldü.

Konseri birlikte terk eden Sıla-Ahmet Kural çifti, kol kola Nişantaşı'nda bir otele giriş yaptı. Muhabirlerin yoğun ilgisi üzerine ikili, "Çok mutluyuz. Yorucu bir gündü. Başka zaman açıklama yaparız" ifadelerini kullandılar.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak:ntv.com.tr
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Hacı Sabancı hakkında çıkan haberlere ateş püskürdü
  • Özcan Deniz omzunda kadın ayağı ile fotoğraf paylaşınca...
  • "Kucağımda büyüdüler"
  • Sabri'nin eşinden olay paylaşım
  • Eda Taşpınar’dan Tarzan göndermesi

Hacı Sabancı hakkında çıkan haberlere ateş püskürdü

MAGAZİN HABERLERİ

  • Deniz 'Çakır' keyif oldu!
  • Aşk belgelendi!
  • Göksel’in şaşırtan değişimi!
  • Yeni çiftin balayı bitti, döndüler!
  • Demet Şener'den Şallı'ya tepki
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Hadise'nin eş kriteri itirafları!
  • Hayvanseverler seferber oldu!
  • 'Haberim yokken çekin' ricası!
  • Cansu Dere'nin Marmaris tatili!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Kerimcan Durmaz'ın estetiksiz hali!
  • Futbol maçında bir araya geldiler
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • İşte sahnede en iyi dans eden kadın şarkıcı!
  • Yaz günü çizmesiyle şaşırttı!
  • Burcu Esmersoy'un zor anları!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Demet Şener'den, Ebru Şallı'ya tepki: Boşansın ne isterse yapsın
Kerimcan Durmaz'ın estetiksiz hali!