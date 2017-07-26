Sıla ve Ahmet Kural ilk kez el ele...

Magazin - 26 Temmuz 2017 14:19

Sıla, beş günlük konser serisinin dördüncüsünü önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleştirdi.Geccede Sıla'nın sürprizi, sevgilisi Ahmet Kural'ın konseri en önde takip etmesi oldu.El ele ilk kez görüntülendiği Sıla'yı en önden izleyen Ahmet Kural, çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Onu en önde izlemek mutluluk verici. Çok terledim heyecandan. İlk kez izleyeceğim Sıla Hanım'ı" dedi.Kural sözlerine şöyle devam etti: İlişkimiz çok güzel gidiyor. İlişkiler sürprizdir zaten. Beklenmedik anda çıkar karşınıza. Her şey güzel gidiyor. Hayat sürprizlerle dolu. Birbirimize alıştık. Bir arkadaş ortamında tanışmıştık.Sıla'nın tüm şarkılarını çok sevdiğini ifade eden yakışıklı oyuncu, "Tüm şarkıları hit olmuş bir isim. Ayırdığım bir parçası yok. Hepsi anlam yüklü şarkılar" şeklinde konuştu. Kural, "Evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Hayırlısı, nasip. Böyle şeyler konuşulmaz arkadaşlar" cevabını verdi.'Ailecek Şaşkınız' filminin çekimlerinden dolayı Sıla'nın ilk 3 konserine gelemediğini anlatan Kural, sanatçının istemesi halinde oyunculuk anlamında destek olabileceğini belirtti. Ahmet Kural'ın basın mensuplarına yaptığı açıklama sonrası Sıla şarkılarıyla seyirci karşısında boy gösterdi.Konserinin açılış konuşmasına şarkıcı sevgilisi Ahmet Kural'ın gözlerine bakarak yapan güzel şarkıcı, "Seni niye öne vermişler? Bak o konuştuğumuz şey oldu" dedi ve güldü.Konseri birlikte terk eden Sıla-Ahmet Kural çifti, kol kola Nişantaşı'nda bir otele giriş yaptı. Muhabirlerin yoğun ilgisi üzerine ikili, "Çok mutluyuz. Yorucu bir gündü. Başka zaman açıklama yaparız" ifadelerini kullandılar.Kaynak:ntv.com.tr