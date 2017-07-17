Bodrum'da baş başa yemek yiyen Sıla ve Ahmet Kural çifti restoranda ünlü şarkıcının fanatik bir hayranı tarafından görüntülendi.
Sıla ve Ahmet Kural'ın romantik yemeği!
Aşklarıyla bir anda magazin gündemine oturan Sıla ve Ahmet Kural baş başa yakalandı..Magazin - 17 Temmuz 2017 09:42
2 ay önce başlayan ilişkileri bir fotoğraf karesiyle ortaya çıkan Sıla ve Ahmet Kural çifti hayranlarına yakalandı.
Bodrum'da baş başa yemek yiyen Sıla ve Ahmet Kural çifti restoranda ünlü şarkıcının fanatik bir hayranı tarafından görüntülendi.
Bodrum'da baş başa yemek yiyen Sıla ve Ahmet Kural çifti restoranda ünlü şarkıcının fanatik bir hayranı tarafından görüntülendi.
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