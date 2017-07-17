Sıla ve Ahmet Kural'ın romantik yemeği!

Magazin - 17 Temmuz 2017 09:42

2 ay önce başlayan ilişkileri bir fotoğraf karesiyle ortaya çıkan Sıla ve Ahmet Kural çifti hayranlarına yakalandı.Bodrum'da baş başa yemek yiyen Sıla ve Ahmet Kural çifti restoranda ünlü şarkıcının fanatik bir hayranı tarafından görüntülendi.