Sıla ve Hazer Amani boşandı!

Sıla geçtiğimiz yıl ocak ayında şef Hazer Amani ile nikah masasına oturmuştu. Çift Kasım ayında boşanacaklarını açıklamıştı. Sıla ile Hazer Amani'nin boşanma davası bugün Bodrum'da görüldü. Sıla avukatıyla birlikte erkenden adliyeye geldi. Hazer Amani ise davaya 5 dakika kala adliyeye giriş yaptı.Çiftin 10:00'da başlayan duruşması 10:15'te sona erdi. Boşandıklarını söyleyen Sıla, teşekkür ederek adliyeden ayrıldı. Hazer Amani ise “Söyleyecek bir şey yok” dedi.