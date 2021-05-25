Sıla ve İlker Kaleli'den ilan-ı aşk

Sıla Gençoğlu, geçtiğimiz sene Hazer Amani ile evlenmişti. Ancak çift, bu yılın başında boşanmıştı. İkilinin boşanma davası sadece 15 dakika sürmüştü. Boşanma sonrası Bodrum'a giden ve koronavirüs pandemisi dönemini orada geçirmeye karar veren Sıla Gençoğlu'nun, gönlünü oyuncu İlker Kaleli'ye kaptırdığı iddia edilmişti.AŞKIN İLK KARELERİ!Çıkan bu haberlerin ardından İlker Kaleli ve Sıla'dan beklenen paylaşım geldi. Sosyal medya hesaplarından birlikte çekilen pozlarını yayınlanan ikili adeta aşklarını ilan etti.Son olarak 'The Serpent' adlı dizide konuk oyuncu olarak yer alan Kaleli, Sıla'nın kendisine sarıldığı kareyi "Gelirmiş... Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine... Bilmediğim, canımdan can bir yere..." notuyla paylaştı.Sıla da sevgilisini etiketlediği paylaşımına; "Diyecek afili söz çok ;fakat söze ne hacet. Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın" notunu düştü.