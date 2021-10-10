İSTANBUL’A DÖNDÜLER
İlişkileri yılın ilk aylarında başlayan ve ilk kez yazın Bodrum’da görüntülenen Sıla ile İlker Kaleli, sonbaharın gelişiyle birlikte İstanbul’a döndü.
BALKONDA SOHBET
Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; çift, önceki gün uzun süredir ekranlardan uzak olan İlker Kaleli’nin Rumelihisarı’nda bulunan evinin bahçesinde objektiflere yansıdı. Boğaz manzarasına karşı kahve içip koyu bir sohbete dalan Sıla ve İlker Kaleli, muhabirlerden daha fazla fotoğraf çekmemeleri için ricada bulundu. (Kaynak: hurriyet.com.tr)
Sıla ve İlker Kaleli'nin manzaralı sohbeti
Yılın sürpriz aşıkları Sıla ve İlker Kaleli, yaz sezonunu geçirdikleri Bodrum'dan sonra İstanbul'a döndü. Çift, önceki gün Kaleli’nin evinin bahçesinde, Boğaz manzarasına karşı sohbet ederken objektiflere yansıdı.
10.10.2021 18:06 Magazin