Sıla ve İlker Kaleli'nin manzaralı sohbeti

İlişkileri yılın ilk aylarında başlayan ve ilk kez yazın Bodrum’da görüntülenen Sıla ile İlker Kaleli, sonbaharın gelişiyle birlikte İstanbul’a döndü.Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; çift, önceki gün uzun süredir ekranlardan uzak olan İlker Kaleli’nin Rumelihisarı’nda bulunan evinin bahçesinde objektiflere yansıdı. Boğaz manzarasına karşı kahve içip koyu bir sohbete dalan Sıla ve İlker Kaleli, muhabirlerden daha fazla fotoğraf çekmemeleri için ricada bulundu. (Kaynak: hurriyet.com.tr)