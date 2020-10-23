Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir duyuru ile heyecanını paylaşan ve müzik yolculuğundaki 13. yılında tüm sevdiklerine yeni bir şarkı armağan edeceğini müjdeleyen Sıla, “İnandım” ile dinleyicileri selamladı.
Sözleri Sıla Gençoğlu, müziği Efe Bahadır, düzenlemesi ise Ozan Bayraşa imzalı “İnandım” ile kalplere dokunacak olan Sıla, bu özel şarkısını Bedran Güzel yönetmenliğinde Bodrum’da kliplendirdi.
Sıla'dan 13. yıl armağanı!
Sanat hayatının 13. yılını kutlayan Sıla, kendisi için çok özel olan bu günü yeni bir şarkıyla taçlandırdı.
23.10.2020 19:33 Kültür-Sanat