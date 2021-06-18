Sıla'dan İlker Kaleli'ye mesaj: 40 yıl seni bekledim!

Sıla önceki gün yeni yaşını kutladı. 41. yaşını kutlayan şarkıcı, yeni yaşını bir süredir aşk yaşadığı oyuncu İlker Kaleli ile fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak kutladı."O tuttuğun elim değil, kalbim.Eğildikçe değdim içime.Geçen zamanın ardından baktım.Hanın kapılarını kapattım.Buralara varana dekYel de esti, kasırga da vurduSen olursan bir kırk yıl daha deviririm gibi bir cesaret var şimdi içimde.O baktığın gözüm değil, kalbimVe sen bana bu hayatın armağanısın.40 sene bekledim.Şükranla...Doğum günüm kutlu olsun."