Sıla önceki gün yeni yaşını kutladı. 41. yaşını kutlayan şarkıcı, yeni yaşını bir süredir aşk yaşadığı oyuncu İlker Kaleli ile fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak kutladı.
Kaleli'nin elini tuttuğu kareyi sayfasında paylaşan Sıla, altına şu notu düştü:
"O tuttuğun elim değil, kalbim.
Eğildikçe değdim içime.
Geçen zamanın ardından baktım.
Hanın kapılarını kapattım.
Buralara varana dek
Yel de esti, kasırga da vurdu
Sen olursan bir kırk yıl daha deviririm gibi bir cesaret var şimdi içimde.
O baktığın gözüm değil, kalbim
Ve sen bana bu hayatın armağanısın.
40 sene bekledim.
Şükranla...
Doğum günüm kutlu olsun."
Sıla'dan İlker Kaleli'ye mesaj: 40 yıl seni bekledim!
Sıla dün 41. yaşını kutladı. Şarkıcı, sosyal medyadan İlker Kaleli'yle ele ele pozunu paylaştı ve "O tuttuğun elim değil, kalbim. 40 yıl seni bekledim" dedi.
18.06.2021 13:50 Magazin