Sıla'dan muhteşem kapanış

Sıla’nın 5 günlük Harbiye konser serisi dün akşam sona erdi. 5 gün boyunca Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde hayranlarıyla buluşan Sıla, Açıkhava’yı dolduran seyircilere beşinci gününde de muhteşem bir final geccesi yaşattı.

Müzik - 27 Temmuz 2017 12:49

Sahnede 3 saatten fazla kalan Sıla, Harbiye Açıkhava’ da gerçekleştirmiş olduğu final konserinde yine aşk şarkıları ile büyüledi.



Harbiye’ de gerçekleştirdiği konser maratonunun ilk gününde olduğu gibi Mabel Matiz ile yeni şarkısı Muhbir’ i seslendiren Sıla, Açıkhava maratonunun son gününde de yine Mabel Matiz ile bir araya gelerek yeni şarkısını seslendirdi. Şarkının finalinde Mabel Matiz’in yanığına teşekkür öpücüğü konduran Sıla, sanatçı arkadaşına ‘’yanağında rujumun izi kalmış, çok yakıştı ama’’ diyerek takıldı.



Seyircinin yoğun isteği üzerine ‘’Muhbir’’ i bir kez daha seslendiren ikiliye bu kez Harbiye’yi dolduran binlerce kişi de eşlik etti.



Alkışların susmadığı ve seyircilerin hemen her şarkıda başarılı sanatçıya vokal yaptığı Harbiye’deki final gecesinde Sıla, seyirciden gelen ‘’bir daha ‘’ ısrarlarına karşılıksız kalmadı.



Başarılı sanatçıyı son geccesinde yalnız bırakmayanlar arasında anne-babası Şükrü ve Ömür Gençoğlu dışında Egemen-Beyhan Bağış, Mehmet Akbay, Kutsi, Tuğba Yurt, Nehir Erdoğan, Sinan Özen gibi isimler de yer aldı.

Uzun yıllar sonra ilk kez beş gecce üst üste Harbiye’de sahne performansı sergileyen ilk sanatçı olma ünvanını da kazanan Sıla, konser sonrası ekibi ile birlikte kulisinde kutlama yaptı.



Öte yandan başarılı sanatçının anne ve babası konser sırasında kırk dördüncü nişan yıl dönümlerini biricik kızlarını Harbiye Sahnesinde izleyerek kutladılar.



Sahneden anne ve babasına seslenen Sıla, ‘’Bugün benim için çok özel bir gün. Anne ve babamın kırk dördüncü nişan yıldönümleri ve buradalar. İkisini de çok ama çok seviyorum. İyi ki benim annem ve babamsınız.’’ ifadelerini kullandı.



Kaynak:cnnturk.com

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