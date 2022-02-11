Sıla’dan Sevgililer Günü konseri

Sıla 14 Şubat Sevgililer Günü’nü sahnede sevenleriyle kutlamaya hazırlanıyor.

11.02.2022 17:49 Kültür-Sanat

Sıla’dan Sevgililer Günü konseri Pop müziğin en güçlü kadın sanatçılarından Sıla, konser serisine 14 Şubat Sevgililer Günü konseriyle devam ediyor. En güzel aşk şarkılarını yazan ve söyleyen şarkıcılardan Sıla, özel 14 Şubat repertuvarıyla dinleyicilerini yine mest edecek.


Ayna karşısı şarkıları devam edecek

Sıla sahne öncesi kuliste ayna karşısında söylediği şarkıların videolarını “Ayna Yazısı” adıyla YouTube kanalında yayınlamaya başlamıştı. Anne ve babasına hediye ettiği videolarla başlayan ve büyük ilgi gören Ayna Yazısı serisine 14 Şubat konseri öncesi kuliste söyleyeceği şarkılarla devam edecek olan ünlü sanatçının hangi şarkıyı yorumlayıp YouTube kanalında paylaşacağı merak konusu oldu.
YASAL UYARI: İçeriğin kopyalanması yasaktır. İçerik, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: