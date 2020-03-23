Sıla'dan 'Uzun İnce Bir Yoldayım' yorumu

Koranavirüs nedeniyle karantina günlerini evde geçiren Sıla kendisi gibi evden çıkamayan hayranları için Instagram'dan üzerinden yaptığı canlı yayınla şarkılar söyledi. Takipçilerinin şarkı isteklerini de gerçi çevirmeyen Sıla, Aşık Veysel'in Uzun İnce Bir Yoldayım’ şarkısını da seslendirdi. Sıla'nın yorumu beğeni topladı.[yotube=https://www.youtube.com/watch?v=KsHmRFzuZSU][/youtube]