Silahlı kavga karışan Mustafa Üstündağ'dan ilk açıklama

Oyuncu Mustafa Üstündağ, önceki gün Bodrum'da silahlı kavgaya karışmış ve gözaltına alınmıştı. Adli işlemlerin ardından Mustafa Üstündağ hakkında karar verildi. Mustafa Üstündağ ile 4 kişi serbest bırakıldı.

13.04.2021 17:07 Magazin

Silahlı kavga karışan Mustafa Üstündağ'dan ilk açıklama Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Muro karakteri ile tanınan Mustafa Üstündağ, Bodrum'da karıştığı kavganın ardından gözaltına alınmıştı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Üstündağ ve 3 zanlı yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla salıverildi. Üstündağ adliye çıkışında gazetecilere, "Basın açıklamasını daha sonra yapacağız. Bir yanlış anlaşılmaydı." dedi.
YASAL UYARI: İçeriğin kopyalanması yasaktır. İçerik, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: