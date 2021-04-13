Silahlı kavga karışan Mustafa Üstündağ'dan ilk açıklama

Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Muro karakteri ile tanınan Mustafa Üstündağ, Bodrum'da karıştığı kavganın ardından gözaltına alınmıştı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Üstündağ ve 3 zanlı yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla salıverildi. Üstündağ adliye çıkışında gazetecilere, "Basın açıklamasını daha sonra yapacağız. Bir yanlış anlaşılmaydı." dedi.