Silahlı kavga karışan Mustafa Üstündağ'dan ilk açıklama
Oyuncu Mustafa Üstündağ, önceki gün Bodrum'da silahlı kavgaya karışmış ve gözaltına alınmıştı. Adli işlemlerin ardından Mustafa Üstündağ hakkında karar verildi. Mustafa Üstündağ ile 4 kişi serbest bırakıldı.
13.04.2021 17:07 Magazin
Kurtlar Vadisi dizisinde hayat verdiği Muro karakteri ile tanınan Mustafa Üstündağ, Bodrum'da karıştığı kavganın ardından gözaltına alınmıştı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Üstündağ ve 3 zanlı yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla salıverildi. Üstündağ adliye çıkışında gazetecilere, "Basın açıklamasını daha sonra yapacağız. Bir yanlış anlaşılmaydı." dedi.