Şilan Makal'dan akrobatik atlayışlar!

Güzel oyuncu Şilan Makal, Bodrum'da tatil yapıyor..

Magazin - 24 Temmuz 2017 11:34
Şilan Makal'dan akrobatik atlayışlar!
Show TV ekranlarında yayınlanan ‘Yeni Gelin’in oyuncularından Şilan Makal, yorucu sezonun ardından Bodrum tatiline çıktı.

Yalıkavak’taki bir beachte görüntülenen güzel oyuncu, akrobatik atlayışlarıyla herkesi kendine hayran bıraktı.

24 yaşındaki oyuncu iskeleden suya dalarken öyle ilginç hareketler yaptı ki, görenlere “Yok böyle atlayış” dedirtti.

Yeni sezon öncesi enerji depolayan oyuncu, kendisine gelen sinema filmi senaryolarını okuduğunu dile getirdi.


Şilan Makal, 1993 İstanbul doğumlu. Şilan'ı İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanıdık. Güzel fiziğiyle de dikkat çeken Şilan'ın boyu 1.72, kilosu 56, beden ölçüleri ise 88 - 60 - ­90.

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Kaynak:haberturk.com
posta.com.tr
milliyet.com.tr
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Bağlantılar: Şilan Makal, Bodrum

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