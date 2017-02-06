Konserin ikinci yarısında iki küçük Sıla hayranı sahneye çıkarak, sanatçı ile birlikte “Aslan Gibi” şarkısını seslendirdi. Baştan sona şarkıyı Sıla ile birlikte seslendiren çocuklar, hem Sıla’yı hem de salondaki tüm dinleyicileri duygulandıran anlar yaşattı.
Sıla; geçtiğimiz yıl yalnızca iki konserinde seslendirdiği “Yıkılmadan Duvar” şarkısını da yine ilk kez bir “Heybeden Şarkılar” konserinde seslendirdi.
YENİ KLİP MÜJDESİ GELDİ!
Sıla’nın “Mürekkep” albümünün en sevilen şarkılarından “Yan Benimle”ye çekilen klibin müjdesi de yine ilk kez bu konserde dinleyicilerle paylaşıldı. Sanatçı, yönetmenliğini Bedran Güzel’in üstlendiği “Yan Benimle” klibini çok yakında müzikseverlerin beğenisine sunacağını ilettikten sonra tüm salonla hep bir ağızdan “Yan Benimle” şarkısını seslendirdi.
Geri vokallerde Dünya Kızılçay, Sibel Gürsoy ve Tuba Önal, tuşlu çalgılarda Burak Erkul, keman ve udda Semih Çelikel, davulda Alp Türeci, bas gitarda Cudi Genç, çelloda Özer Arkun, perküsyonda Cengiz Ercümen ile Murat Yeter ve gitarda da Efe Bahadır’ın Sıla’ya eşlik ettiği konserde, tüm müzisyenler Levon Kordonciyan imzalı özel smokinlerle sahne aldı. Sanatçının menajeri Serkan Güney'in sunumunu yaptığı konserlerde şarkı aralarında zaman zaman Sıla ve Efe Bahadır ile atışmaları da dinleyicilere keyifli anlar yaşattı.
Üç farklı kostüm ile sahne alan Sıla, konserinin kapanışını “Afitap” ile yaparken tüm salon da büyük bir coşkuyla sahne önüne gelerek sevilen sanatçıya eşlik etti.
“HEYBEDEN ŞARKILAR” BU KEZ ANKARA’DA!
Sıla'nın İstanbul’da beş kez gerçekleştirdiği ve akustik müzik ziyafetleriyle unutulmaz saatlere imza attığı “Heybeden Şarkılar” konseri, yoğun ilgi üzerine bu kez Ankara’da sahnelenecek. Sevilen sanatçı 14 Şubat Sevgililer Günü'nde "Heybeden Şarkılar" konseptiyle Ankara Congressium'da sahne alacak.
KONSERDEN GÖRÜNTÜLER:
Sıla'nın iddialı dekoltesi!
Sıla, “Heybeden Şarkılar” adını verdiği İstanbul’da düzenlediği konser serisinin sonuncusunu önceki gece gerçekleştirdi. Şarkıcının sıradaki durağı Ankara...Müzik - 06 Şubat 2017 09:17
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