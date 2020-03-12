Sıla'nın paylaşımı olay oldu: "Kaşlar yay, bakışlar körpe..."

Sıla Instagram'dan yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü. Şarkıcı 26 yaşına ait bir fotoğrafı, ""Kaşlar yay, bakışlar körpe, mikrofona hevesli, yaşım 26" notuyla paylaştı.

12.03.2020 13:55 Magazin

Sıla'nın paylaşımı olay oldu: "Kaşlar yay, bakışlar körpe..." Sıla sosyal medya hesabından 26 yaşına ait bir fotoğrafını paylaşarak altına şöyle yazdı:

"Kaşlar yay, bakışlar körpe, mikrofona hevesli, yaşım 26. Bu yılbaşı geccesini dün gibi hatırlarım. Kenan'cığım sahnede. Ben onun kıyısında. O gece beni ilk defa kendi şarkımla anons etmişti. Kalbim kuş gibi çırpınıyordu dudaklarımın arasında. Amanın ne heyecan! Şarkı da canım Yalın'la birlikte Bodrum'da bir küçük odada öğle vakti yazdığımız "Dön demeyi unuttum" Alkışları duyduğum zamanki o taşkın mutluluğu unutmam mümkün değil. Sabah sabah fotoğraflar içinde karşılaşınca şu gönül tellerim güzel bi' titredi. Haydin umutla yeni güne selam!"

Sıla:

Sıla: "Bu zulüm yetti artık!"



İşte o kare:

Sıla kendi düğününde sahneye çıktı!

Sıla kendi düğününde sahneye çıktı!
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