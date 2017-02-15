Şili'de Kadir Doğulu merakı!

Magazin - 15 Şubat 2017 15:29

Şili dahil 55 ülkede izleyici ile buluşan Muhteşem Yüzyıl Kösem’de Mehmet Giray karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu dizide gösterdiği performansı ile Şili basınının gözdesi oldu. Dizi Şili’nin Canal 13 televizyonunda haftaiçi Pazartesiden Perşembeye izleyici ile buluşuyor.Kadir Doğulu’yu çok yetenekli ve yakışıklı bulduklarından söz etmelerinin yanı sıra kariyerindeki diğer dizilerdeki performanslarına da yer verdiler. Küçük Sırlar, Pis Yedili, Bana Sevmeyi Anlat projelerinden övgü ile söz ederken, Fatih Harbiye dizisindeki rol arkadaşı Neslihan Atagül ile aşklarının bu projede başlayıp yakın zamanda evlendiklerine de yer verdi.