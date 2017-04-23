Şili'de Kara Sevda rüzgarı

Dizi - 24 Nisan 2017 04:00

Ay Yapım'ın fenomen dizisi Karadayı 19 Nisan'd Şili'nin Mega kanalında finalin yaptı. Karadayı'nın final bölümünün yayınından bir gün sonra başlayan yine bir Ay Yapım dizisi olan Kara Sevda zirve yarışında bayrağı devraldı.Kantar Ibope Media'nın ölçümlerine göre Karadayı, 17 aylık yayın süresini 12.7 reytingle kapattı ve yayınlandığı saatin en çok izlenen dizisi oldu. Yayını 353 bölüm sürerek aynı zamanda da ülkede yayınlanan en uzun süreli Türk dizisi de oldu.17:16-18:28 arasındaki zaman aralığında yayınlanan diziyi en yakın reyting ortalamasıyla TVN kanalı takip etti. Ecco Rights'ın dağımtıcılığını üstlendiği Karadayı yayın hayatı boyunca 9.5 reyting ortalaması tutturarak en yakın rakibine iki puan fark da attı. Ayrıca Twitter üzerinde de gündem olarak trending topic listesine çoğu zaman girmeyi başardı.Perşembe günü Sevda ismiyle yayına giren ve dağıtımcılığını Itv- Inter Medya'nın üstlendiği Kara Sevda ise 16:13-17:25 arasında yine Mega'da yayın hayatına başladı ve 14.8 reyting aldı. #SevdaMega etiketiyle trending topic de oldu.Kara Sevda, Arjantin'deki Telefe kanalında Tiempo de amar ismiyle yayına girmeye hazırlanıyor. Dizi, şimdiye kadar Meksika, Arjantin, Peru ve Kolombiya dahil olmak üzere 15 ülkeden fazlasında yayına girdi. Kara Sevda'nın Şili'deki ilk sezon yayını ise 114 bölümden oluşacak ve bölümler 45 dakika sürüyor. Dizinin yayınının ikinci sezonla devam etmesi planlanıyor.