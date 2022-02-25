Simay Barlas, 'Hacker' oldu!

Rol aldığı dizilerle adından söz ettiren ve büyük bir kitleye ulaşan genç oyuncu Simay Barlas, ilk sinema filmi olan Dijital Esaret’in heyecanını yaşıyor.Barlas; suç işleyen sosyal medya fenomenlerinin, hackerların, e-alışveriş, oyun ve sanal kumar bağımlılarının getirildikleri bir cezaevinde yaşadıklarını konu alan filmde, 402 numaralı mahkum bir ‘hacker’ı canlandırıyor.Rolü için hummalı bir hazırlık süresi yaşadığını belirten Barlas “Böyle bir ekiple bir araya geldiğim, böyle sıra dışı bir hikayenin ve harika bir ekibin parçası olduğum için kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum’ diyor.Senaristliğini Birol Güven’in, yönetmenliğini ise Emre Kavuk’un üstlendiği film 18 Mart’ta vizyona girecek.