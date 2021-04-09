Simge bomba gibi döndü!

Tarzı, tavrı ve şarkıları ile adından her zaman söz ettiren, son yılların en yenilikçi ve yaratıcı isimlerinden Simge, başarılı yükselişini sürdürüyor. Sözü kariyerinde hep dirsek temasında olduğu Sezen Aksu’ya, müziği Simge, Ersay Üner ve Ozan Bayraşa ‘ya düzenlemesi Genco Arı‘ya ait olan yeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sunan Simge, ‘Sevmek Yüzünden’ adını verdiği yeni şarkısıyla yine iddiasını ortaya koydu.Son yıllarda yaptığı şarkılarla milyonların kalbini fetheden ve müzik eleştirmenlerine göre “Şampiyonlar Ligi”e adını yazdıran Simge, “Mış Mış', 'Üzülmedin Mi?, 'Prens & Prenses , 'Yankı', 'Ben Bazen', 'Öpücem', 'Aşkın Olayım', 'Ne Zamandır?” gibi arka arkaya çıkardığı dinlenme rekorları kıran şarkılarından sonra yeni şarkısı ‘Sevmek Yüzünden’le de rekora koşacağa benziyor.Nitekim şarkının bugün 15:30'da yayına giren klibi, yarım saat içinde Youtube'da yaklaşık 16 bin görüntülenme aldı.Simge, bu yazın hitini yarattıkları şarkısının imaj fotoğraflarını ve video klibinin yönetmenliğini Seçkin Süngüç yaptı. “Sevmek Yüzünden” adlı şarkısı ile Simge kulaklara olduğu kadar klibinde gözlere de hitap edecek.