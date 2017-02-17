Simge, Bostancı'da ilk konserini verdi!

Miş Miş, Yankı, Kamera ve son teklisi Prens&Prenses ile başarı çıtasını gün geçtikçe yükselten başarılı sanatçı Simge, Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki ilk konserini 15 Şubat Çarşamba akşamı gerçekleştirdi.

Müzik - 17 Şubat 2017 12:31
Simge, Bostancı'da ilk konserini verdi!
Sahne şovu ve güçlü performansı ile izleyecilerden tam not alan sanatçı, kendi sevilen şarkılarının yanı sıra cover şarkılara da repertuvarında yer vererek şarkılarını müzikseverler eşliğinde hep bir ağızdan seslendirdi.

Kostümleriyle göz doldurdu!

Gülşah Saraçoğlu imzası taşıyan kostümler ile sahnede göz dolduran Simge, hem göze hem kulağa hitap etti.


Geccenin sürprizi dansöz Didem!

Miş Miş şarkısına kıvrak danslarıyla eşlik eden dansöz Didem, geccenin sürprizlerinden biri oldu.


Gencer Savaş Orkestrası ve Simge’den eğlenceli performans!

Konserin bir diğer sürprizi olan Gencer Savaş Orkestrası ile de unutulmaz bir performans sergileyen Simge, konseri izlemeye gelenlere eğlenceli dakikalar yaşattı.


Simge babasını unutmadı!

2015 yılında babasını kaybeden Simge, Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki ilk konserinde rahmetli babasının görüntülerinin yer aldığı barkovizyon gösterisi ile ona olan sevgisini bir kez daha göstererek anısını yaşatmayı unutmadı.


Ünlü dostları yalnız bırakmadı!

İlk defa Bostancı Gösteri Merkezi'nde hayranlarının karşısına çıkan sanatçıyı, ünlü dostları da yalnız bırakmadı.

Samsun Demir, Emel Müftüoğlu, Yaşar Gaga, Aydın Kurtoğlu, Özgün, Ece Gürsel, Emre Erdemoğlu, Mert Davran, Murat Joker, Veli Kuzlu, Ersay Üner, Kenan Acar, Erhan Bayrak, Serkan Ölçer, Ece Ölçer, Mert Carim, Ayşegül Akdemir, Gökhan Şahin, Açelya Elmas, Yavuz Hakan Tok ve radyocu, televizyoncu arkadaşları konseri izlemeye gelenler arasındaydı.
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Bağlantılar: Simge Sağın

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