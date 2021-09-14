Simge, 'İzmir'i karıştırdı!

Dün gecce bu yıl 90.kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı'nda 30 bin kişiye konser veren Mış Mış, Üzülmedin Mi?, Prens & Prenses, Yankı, Ben Bazen, Öpücem, Sevmek Yüzünden gibi hit olmuş şarkılarından oluşan repertuvarındaki şarkıları hayranlarıyla seslendiren Simge, gelen yoğun istek üzerine kimi şarkılarını tekrar söyledi.Konserinde Gülşah Saraçoğlu imzalı bir kıyafet giyen Simge ‘ye konser alanını dolduran İzmirliler hiç durmadan tezahürat yaptılar.