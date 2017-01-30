Simge karavanda yaşıyor!

Magazin - 30 Ocak 2017 21:00

"Miş Miş" şarkısıyla ünlenen popçu Simge Sağın'ın karavanda yaşadığı oraya çıktı. Posta'da yer alan habere göre Simge Sağın, "Bu şekilde yaşam beni daha üretken, rahat ve özgür kılıyor" dedi.Şarkıcı Şevval Sam, Kıraç ve oyuncu Atilla Saral da karavanda yaşayan ünlülerden.