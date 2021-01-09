Simge Sağın aşka geldi!

Sosyal medyada özel hayatıyla ilgili çok fazla paylaşım yapmayan Simge Sağın, bu kez kural bozdu ve hayranlarını şaşırtmayı başardı. Ünlü şarkıcı, bir süredir aşk yaşadığı aranjör sevgilisi Aytaç Özgümüş ile araç içerisinde verdiği aşk pozunu yayınladı. 39 yaşındaki popçunun siyah-beyaz fotoğrafı takipçilerinden yoğun ilgi gördü.