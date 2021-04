Simge: Sezen'in önünde takla attım...

Yeni şarkısı “Sevmek Yüzünden” ile milyonların kalbini fetheden ve müzik eleştirmenlerinden tam puan alan Simge, şarkısının çıkış hikâyesini söyle anlattı.'Dört yıl önce Symi Adası’ na tatile gittiğimde nakaratı ortaya çıktı. Ozan Bayraşa ile Ersay Üner‘e dinlettik ve besteyi tamamladık. Sözlerini de sihirli dokunuşuyla Sezen Aksu yazdı. Sezen Hanım bir gece sürpriz bir telefonla sözleri yazdığını haber verdi. O kadar heyecanlandım ki... Koşarak stüdyoya gittim. Sözleri ilk duyduğumda nutkum tutuldu. Sezen hanım "Niye tepkisizsin?" diye sorduğunda "Çok heyecanlandığımda böyle kalırım" diye yanıt verdim. "O zaman bir şeyler yap, beğendiğini belli et, bir takla falan at" dedi. Ben de Sezen Aksu'nun önünde takla attım. Aksu, 'Aaa bu gerçekten deliymiş" dedi.'Sevmek yüzünden' şarkısı ile müzik listelerinde hızla yükselen Simge, 'Sahte tıklar, gereksiz karmaşalar. Yaptığım işten emin olduğum gün rahatladım. Her şarkım 100 milyon dinlenmek zorunda değil. Bir gün beş milyon dinlenip, ertesi gün 100 bin bile dinlenmemek... Bunlar çok komik şeyler. Ne kadar sahtekar olduklarını gördüğümüzü görmemelerine şaşırıyorum. Ama bunların hiçbiri benim hayatımda olan duygular değil. Müzik gerçek' dedi