Simge’den ayna önü paylaşımı...

Popçu Simge, Bodrum'da tatiline devam ediyor. Lüks bir otelde konaklayan şarkıcı, bol bol Instagram'dan paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. Geçtiğimiz günlerde paylaştığı havuz başı pozlarının ardından Simge bu kez ayna önünde çektiği bir video ile gündeme geldi. Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşılan video sosyal medyada pek çok hesap tarafından da paylaşıldı.