Sinan Akçıl, Metin Hara'ya yüklendi!

Magazin - 14 Temmuz 2017 12:50

Adriana Lima ile yaşadığı aşk sonrasında bir anda gündeme oturan Metin Hara, Hürriyet Gazetesi'nden Ayşe Arman'a verdiği röportajıyla eleştiri oklarını üzerine çekti. Özellikle röportajında dile getirdiği "Sen hiç benim eski sevgililerimi Google’dın mı?" sözü çok eleştirilen Metin Hara'ya bir eleştiri de Sinan Akçıl'dan geldi. Instagram sayfasında bu paylaşımda bulundu.Bu paylaşım altına röportajda kendisinden bahsedilen Hacı Sabancı "Bana da bir taş var;)" yorumunda bulundu. Sinan Akçıl da Sabancı'nın bu yorumuna "Sorma ya, ne kadar hevesliymiş bir de seni de diğer arkadaşlarımızı da magazini de ne kadar yakından takip ediyormuş 'sufi dünyasında' ilginç.." cevabını verdi.