Sinan Akçıl'dan çarpıcı itiraflar!

Magazin - 18 Temmuz 2017 11:11

Geçtiğimiz günlerde Tarkan'ın yeni albümüyle ilgili açıklamaları çok konuşulan ve tepki çeken Sinan Akçıl, durumu şu şekilde özetledi. ''Ben 'Tarkan dinlemem' demedim. Sadece diğer şarkıcı arkadaşlarımla daha adaletli bir yarışın içinde bulunulması gerektiğini vurgulamak istedim. ''Herkes bir yana Tarkan bir yana'' şeklinde bir promosyon benim de içinde bulunduğum genç kuşağa haksızlık oluyor.''Yaptığı şarkılar dışında, yaşadığı aşklarla da magazin gündeminden düşmeyen Sinan Akçıl'ın şarkı yazarken hüzünlü ruh hali sorulunca şunları söylüyor: ''Yorucu ama bu benim yapım ve ben yaşadığım veya yaşattığım acılardan besleniyorum, yapacak bir şey yok.''Sinan Akçıl'ın her yıl birçok şarkıya imza atması ve sürekli üretim halinin olmasının dışında bu müzik ilhamının gitmesinden korkuyor mu sorusuna ise dobra bir yanıt verdi. ''İlham ile ilgili korkularım var ama her yeni şarkı, korkularımı yok ediyor. Allah ilhamımı hiç eksik etmesin diye dua ediyorum.''Bu sene albüm çalışmalarını hızlandıran İbrahim Tatlıses'in yakında çıkacak olan albümün de, sözü ve müziği kendisine ait ''Yarım'' adlı şarkıyla dahil olduğunu ve çok dikkat çekeceğini belirtti.