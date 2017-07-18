Sinan Akçıl'dan çarpıcı itiraflar!

Son şarkısı ''Yüzyılın Aşkı'' ile adından sıkça bahsettiren Sinan Akçıl, Almanya'da Türkçe yayımlanan Vitrin Dergisi'ne özel açıklamalarda bulundu.

Magazin - 18 Temmuz 2017 11:11
TARKAN'LA YARIŞA GİRMEK HAKSIZLIK

Geçtiğimiz günlerde Tarkan'ın yeni albümüyle ilgili açıklamaları çok konuşulan ve tepki çeken Sinan Akçıl, durumu şu şekilde özetledi. ''Ben 'Tarkan dinlemem' demedim. Sadece diğer şarkıcı arkadaşlarımla daha adaletli bir yarışın içinde bulunulması gerektiğini vurgulamak istedim. ''Herkes bir yana Tarkan bir yana'' şeklinde bir promosyon benim de içinde bulunduğum genç kuşağa haksızlık oluyor.''


İLİŞKİLERİMDE YAŞATTIĞIM ACILARDAN BESLENİRİM

Yaptığı şarkılar dışında, yaşadığı aşklarla da magazin gündeminden düşmeyen Sinan Akçıl'ın şarkı yazarken hüzünlü ruh hali sorulunca şunları söylüyor: ''Yorucu ama bu benim yapım ve ben yaşadığım veya yaşattığım acılardan besleniyorum, yapacak bir şey yok.''


İLHAM KORKULARIM VAR

Sinan Akçıl'ın her yıl birçok şarkıya imza atması ve sürekli üretim halinin olmasının dışında bu müzik ilhamının gitmesinden korkuyor mu sorusuna ise dobra bir yanıt verdi. ''İlham ile ilgili korkularım var ama her yeni şarkı, korkularımı yok ediyor. Allah ilhamımı hiç eksik etmesin diye dua ediyorum.''


İMPARATORUN ALBÜMÜNE SİNAN AKÇIL ŞARKISI

Bu sene albüm çalışmalarını hızlandıran İbrahim Tatlıses'in yakında çıkacak olan albümün de, sözü ve müziği kendisine ait ''Yarım'' adlı şarkıyla dahil olduğunu ve çok dikkat çekeceğini belirtti.
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Bağlantılar: Sinan Akçıl

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