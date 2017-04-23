Sinan Akçıl'dan Demet Akalın'a doğum günü kutlaması

Magazin - 23 Nisan 2017 19:30

Sinan Akçıl rekora gidiyor!

Sinan Akçıl ve Cenk Eren çocuklarla buluştu!

Hit şarkıların yazarı ve bestekarı başarılı müzik adamı Sinan Akçıl, çok yakın arkadaşı ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın doğum gününü kutladı.Sosyal medya hesabı Instagram'dan bir doğum günü mesajı yayınlayan Akçıl, Demet Akalın ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak altına şu notu düştü:"15 yıldır sadece bir kere kavga ederek devam eden bu dostluğun için teşekkür ederim, ben uyurken ve haberdar değilken hiçbir şeyden, benim hakkımda konuşanlara sinirlenip bana ispiyonlayan, hem iyi ama daha çok kötü anlarında herkesin yanında olan, "Nasıl bir anne olacak acaba?" diyenleri 3 yılda yerin dibine sokan, şarkı seçmek denildiği zaman gözü kapalı ilk sıraya yazılan, ne kraliçelik ne de ana kraliçelik aslında umrunda olmayan, oraları çoktan geçmiş olan ve aslında bu yüzden hep zirvede kalan "halkın kadını" bak ben buldum senin adını Vazgeçilmezimiz.. İyi ki doğdun, ailenle sevenlerinle çok güzel bir yaş daha olsun.. Öyle de olacak, hissediyorum.. #iyikidogdundemetakalin @demetakalin"