Sinan Akçıl'dan sağlık durumu açıklaması!

Magazin - 28 Ocak 2017 16:18

İşte Sinan Akçıl'ın Instagram hesabından yaptığı o açıklama;"Şimdi bilirler ki beni sevenleri panikletmemek için asla böyle paylaşımlar yapmam, gizlerim, ama 2 geccedir bulunduğum hastahaneyi sık sık ziyaret eden:)) sevgili gazeteci dostlarım, ben iyiyim merak etmeyin:) ve biz az önce kimseye görünmeden çıktık oradan haberiniz olsun,başka şeyler yazabilirsiniz diye de ben söyleyeyim, halı sahadan sonra anlaşıldı ki menüsküs yırtığı başlangıcı olmuş, hallettik 3 saatlik operasyonla, kendi gazetemden yazayım dedim😎yanımda olan herkese sonsuz teşekkürler, iyi hafta sonları"