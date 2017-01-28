İşte Sinan Akçıl'ın Instagram hesabından yaptığı o açıklama;
"Şimdi bilirler ki beni sevenleri panikletmemek için asla böyle paylaşımlar yapmam, gizlerim, ama 2 geccedir bulunduğum hastahaneyi sık sık ziyaret eden:)) sevgili gazeteci dostlarım, ben iyiyim merak etmeyin:) ve biz az önce kimseye görünmeden çıktık oradan haberiniz olsun,başka şeyler yazabilirsiniz diye de ben söyleyeyim, halı sahadan sonra anlaşıldı ki menüsküs yırtığı başlangıcı olmuş, hallettik 3 saatlik operasyonla, kendi gazetemden yazayım dedim😎yanımda olan herkese sonsuz teşekkürler, iyi hafta sonları"
Sinan Akçıl'dan sağlık durumu açıklaması!
Başarılı müzik adamı Sinan Akçıl halı sahadaki sakatlığından sonraki operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu.Magazin - 28 Ocak 2017 16:18
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