Sinan Akçıl'dan 'Yüzyılın Aşkı' geliyor!

Müzik - 16 Mayıs 2017 22:55

Türk pop müziğinin son yıllardaki başarılı ismi Sinan Akçıl, yeni şarkısı "Yüzyılın Aşkı"nın klip çekimi için kamera karşısına geçti.Ümraniye'de özel bir platoda gerçekleştirilen klip çekiminde şarkıya düet yapan ünlü şarkıcılar Sinan Akçıl ile Serdar Ortaç'a, Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan Ortaç da eşlik etti. Sinan Akçıl'ın sevgilisi Rumen şarkıcı Otilia da klip çekiminde hazır bulunarak şarkıcıya destek oldu. "Yüzyılın Aşkı" şarkısının klip yönetmenliğini Bedran Güzel yaptı.Yaptığı her şarkı hit olan Akçıl'ın yeni şarkısı "Yüzyılın Aşkı" yaza damga vuracağa benziyor.