Sinan Akçıl'dan 'Yüzyılın Aşkı' geliyor!

Başarılı müzik adamı Sinan Akçıl, yeni çalışması "Yüzyılın Aşkı" ile geliyor.

Müzik - 16 Mayıs 2017 22:55
Sinan Akçıl'dan 'Yüzyılın Aşkı' geliyor!
Türk pop müziğinin son yıllardaki başarılı ismi Sinan Akçıl, yeni şarkısı "Yüzyılın Aşkı"nın klip çekimi için kamera karşısına geçti.

Ümraniye'de özel bir platoda gerçekleştirilen klip çekiminde şarkıya düet yapan ünlü şarkıcılar Sinan Akçıl ile Serdar Ortaç'a, Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan Ortaç da eşlik etti. Sinan Akçıl'ın sevgilisi Rumen şarkıcı Otilia da klip çekiminde hazır bulunarak şarkıcıya destek oldu. "Yüzyılın Aşkı" şarkısının klip yönetmenliğini Bedran Güzel yaptı.

Yaptığı her şarkı hit olan Akçıl'ın yeni şarkısı "Yüzyılın Aşkı" yaza damga vuracağa benziyor.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Apar topar hastaneye kaldırıldı!
  • Jelena Karleusa'dan taraftara Tosic cevabı
  • Özge Ulusoy, Hacı Sabancı'yı tamamen sildi!
  • Beren Saat: 'Başkası acı çekerken…'
  • "Acun Ilıcalı olağanüstü değişiklikler yaptı"

Apar topar hastaneye kaldırıldı!

MÜZİK HABERLERİ

  • Demet ve Murat yazı sallayacak!
  • Bulut Duman: Dolandırıldım
  • "Bodrum Masalı"na 3. albüm!
  • İbrahim Erkal'ın son görüntüleri...
  • Müzikleri ön satışa çıktı!
  • Gülben Ergen'in sahnede şıklığı
  • Arif Akpınar 'Kilit' diyecek!
  • Soner Olgun'dan yeni klip!
  • İlyas Yalçıntaş'a İran'da yasak!
  • Tarkan, Marıah Carey'i katladı!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Murat Boz'dan Aslı Enver'e şarkılı mesaj!
  • İşte en şık giyinen erkek oyuncu!
  • Gizem Karaca sezonu açtı!
  • Demet Akalın ve Murat Boz bu yaza damga vuracak!
  • Aslı Enver, Özcan Deniz ile aşk iddialarına yanıt verdi
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Çoban Yıldızı bitiyor mu? Selin Şekerci açıkladı
  • Kerimcan Durmaz'a 'spastik' tepkisi
Murat Boz'dan Aslı Enver'e şarkılı mesaj!