Türk pop müziğinin son yıllardaki başarılı ismi Sinan Akçıl, yeni şarkısı "Yüzyılın Aşkı"nın klip çekimi için kamera karşısına geçti.
Ümraniye'de özel bir platoda gerçekleştirilen klip çekiminde şarkıya düet yapan ünlü şarkıcılar Sinan Akçıl ile Serdar Ortaç'a, Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan Ortaç da eşlik etti. Sinan Akçıl'ın sevgilisi Rumen şarkıcı Otilia da klip çekiminde hazır bulunarak şarkıcıya destek oldu. "Yüzyılın Aşkı" şarkısının klip yönetmenliğini Bedran Güzel yaptı.
Yaptığı her şarkı hit olan Akçıl'ın yeni şarkısı "Yüzyılın Aşkı" yaza damga vuracağa benziyor.
Sinan Akçıl'dan 'Yüzyılın Aşkı' geliyor!
Başarılı müzik adamı Sinan Akçıl, yeni çalışması "Yüzyılın Aşkı" ile geliyor.Müzik - 16 Mayıs 2017 22:55
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Sinan Akçıl, Chloe Loughnan, Serdar Ortaç
MÜZİK HABERLERİ
- Demet Akalın ve Murat Boz bu yaza damga vuracak!
- Bulut Duman: Dolandırıldım
- "Bodrum Masalı"na 3. albüm!
- İbrahim Erkal'ın son görüntüleri...
- Poyraz Karayel’in müzikleri ön satışa çıktı!
- Gülben Ergen'in sahnede şıklığı
- Arif Akpınar 'Kilit' diyecek!
- Soner Olgun'dan ''Ela Gözlüm'e'' klip!
- İlyas Yalçıntaş'a İran'da yasak!
- Tarkan, Mariah Carey'i katladı!