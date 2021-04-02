Sinan Akçıl'ın sırrı: Şarkılarımı ruhuna inandığım insanlara veriyorum!

Sinan Akçıl, namıdiğer ‘Hitman’, söz ve besteleri ile pop müzik piyasasına damga vurmuş bir isim. Sibel Can’dan Serdar Ortaç’a, İzel’den Berkay’a Funda Arar'dan Mustafa Ceceli'ye Ebru Gündeş'ten Ajda Pekkan'a kadar şarkılarını okumayan yok. Müzik sektörünün dahi çocuğu, birçok hit parçaya imza attı. Hem kendisi okudu hem de başka şarkıcılara destek oldu ve pop müziğin bir numaraları aktörlerinden biri olmayı başardı.Sinan Akçıl, tanınmış şarkıcılarla çalışmasının yanında bir çok genç ismi de destek oldu. Başarılı şarkıcı müzik piyasasında yer edinmeye çalışan isimlere de omuz verdi ve onların sektöre girişini kolaylaştırdı. Bunun en son örneği de Survivor Şampiyonu Cemal Can Canseven oldu. Sinan Akçıl, Cemal Can'ın 'Kahraman' isimli çıkış şarkısının sözü ve bestesini yaptı.'Hitman' bu durumu şöyle açıkladı:"Şarkılarımı ruhuna inandığım, heyecanını gözlerinde gördüğüm insanlara veriyorum. İster Ajda Pekkan olsun, ister yeni çıkmış biri olsun fark etmez. Önemli olan şarkıya katacakları heyecan ve ruh. Müziğe olan aşklarına, şarkıma olan inançlarına göre kişileri seçiyorum."