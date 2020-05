Sınav günü nasıl beslenmeli?

Belirli aralıklarla ana ve ara öğünleri tüketmek gerekiyor. Bu durum vücudun ritmini oluşturması için önemlidir. Düzenli beslenme konsantrasyonu artırır ve enerji seviyesini düzenler. C vitamini içeren çilek, kivi, portakal gibi meyveler ve E vitamini içeriği yüksek badem, ceviz, fındık gibi besinler, enerji vererek zihni açarlar. Enerji değeri yüksek besinler yerine besin değeri yüksek besinler tercih edilmelidir.Örnek protein kaynağı yumurta, içerdiği kolinle zihinsel performansı artırır, hafızayı güçlendirir. Ayrıca tam tahıllı ekmek, yulaf gibi sağlıklı karbonhidratları kahvaltımızdan eksik etmemek gerekir.Vücudun en değerli gereksinimi olan susuz kalmak konsantrasyonu azaltır. Günde en az 10-12 bardak su tüketilmelidir. Vücudun tüm işlevleri doğru yerine getirmesi için suya ihtiyaç vardır. Susuz kalmak konsantrasyonu azaltır.İyi, yeterli ve kaliteli uyumamak, öğrenmeyi zorlaştırır konsantrasyonu azaltır, enerji düşüklüğü ve anksiyeteye sebep olabilir. Günde 7-8 saat kaliteli uyku beden ve zihin performansını artırır.-Beyin işlevleri ve sinir sisteminde görev alan B grubu vitaminler,-Omega 3 kaynağı olan balıklar,-Tam tahıllı, çavdarlı ekmekler, yulaf gibi besinler-Kuruyemişler (ceviz, badem, fındık, fıstık), keten tohumu,-Süt ve süt ürünleri,-Sebze ve meyveler özellikle C vitamini içeriği yüksek olanlar,- Seratonin salgısını artıracağından kabızlık problemi yoksa, muzve potasyum kaynağı olduğundan tüketilebilir-Yumurta,-Çinko içeren kırmızı et, kurubaklagil gibi besinler,-kırmızı lahana, brokoli, ıspanak gibi sebzeler,-Yüksek kakao içeren bitter çikolata güçlü antioksidanlar içerir.Sınava hazırlık döneminde bağışıklık sisteminin güçlü olması, zihinsel ve bedensel performans için oldukça önemlidir.-Aşırı yağlı, tuzlu, baharatlı, besinler mide problemi yaratabileceğinden sınav günü ve önceki günde tüketilmemelidir.-Şeker içeren besinler uyku getirebilir ve performansı düşürebilir o yüzden tüketilmemelidir.Sağlıklı karbonhidrat kaynakları tüketilebilir.-Bazı bitki çayları, çay, kahve gibi içecekler, kafein içerikleri sebebiyle çarpıntı ve huzursuzluk yaratabilir. Ayrıca diüretik etkilerinden dolayı vücuttan su atımını artırarak sorun yaratabilir.-Güne kahvaltı yapılarak başlanmalı, yumurta, az tuzlu ve az yağlı peynir, zeytin, tam tahıllı ekmek, ceviz, badem tüketilmelidir.-Dışarda ve açıkta satılan yiyecekler tüketilmemelidir.-Sınav günü daha önce denenmemiş besinler alerjiye sebep olabileceği için tüketilmemelidir.-Süt içmek veya yoğurt yemek gaz problemi yaratabilir.Gaz problemi oluşturacak kurubaklagil, lahana, pırasa, bulgur pilavı, kısır gibi besinlerden uzak durulmalıdır.-Sınav öncesi fazla sıvı alınmamalıdır.