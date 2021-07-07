Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan ve geçen aylarda ilk bebeğini dünyaya getiren Sinem Kobal, imaj değiştirdi.
Uzun yıllardır saçlarını sarı renkte kullanan Kobal, yeni saçlarıyla kamera karşısına geçti.
Sarı olarak kullandığı saçlarını koyu renge boyatan oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde Instagram’da gündem oldu.
İŞTE SİNEM KOBAL’IN YENİ İMAJI:
Sinem Kobal imaj değiştirdi!
Kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Sinem Kobal, sosyal medya hesabından yayınladığı son kare ile magazin gündemine bomba gibi düştü. İmajını tamamen yenileyen güzel oyuncu, adeta bambaşka biri oldu. Yıllardır sarı renkte kullandığı saçlarını değiştiren Kobal, hayranlarını da ikiye böldü. İşte Sinem Kobal'ın yeni imajı...
07.07.2021 14:19 Magazin