Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği olan ve geçen aylarda ilk bebeğini dünyaya getiren Sinem Kobal, imaj değiştirdi.Uzun yıllardır saçlarını sarı renkte kullanan Kobal, yeni saçlarıyla kamera karşısına geçti.Sarı olarak kullandığı saçlarını koyu renge boyatan oyuncunun paylaşımı, kısa süre içinde Instagram’da gündem oldu.