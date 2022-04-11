Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftinin yürüyüş keyfi!

Bebeklerinin doğumunun ardından yaşamlarının büyük kısmını Marmaris'te geçirmeye başlayan ve geçtiğimiz gün "Lalin iyi ki var, o bizim en güzel parçamız" diyen oyuncu çiftten müjdeli haber geldi. Anneliğin tadını çıkaran 34 yaşındaki Sinem Kobal şimdilerde 7,5 aylık hamile.
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AİLECE YÜRÜYÜŞ
Bebek heyecanları günden güne büyüyen çiftten Sinem Kobal, bugün tüm vaktini ailesine ayırdı. Eşi ve kızıyla birlikte yürüyüşe çıkan ünlü isim, o anları da Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.
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