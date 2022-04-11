Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftinin yürüyüş keyfi!

İkinci kez anne ve baba olmaya hazırlanan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, kızları Lalin ile birlikte yürüyüşe çıktı. Güzel oyuncu, ailece keyif yaptıkları anı takipçilerinin beğenisine sundu.

11.04.2022 19:28 Magazin

Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftinin yürüyüş keyfi!
2016 senesinde Cunda Adası'nda nikah masasına oturan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz yıl kızlarını kucaklarına almıştı. İlk kez bebek heyecanı yaşayan çift, çocuklarına 'Lalin' adını vermişti.

Bebeklerinin doğumunun ardından yaşamlarının büyük kısmını Marmaris'te geçirmeye başlayan ve geçtiğimiz gün "Lalin iyi ki var, o bizim en güzel parçamız" diyen oyuncu çiftten müjdeli haber geldi. Anneliğin tadını çıkaran 34 yaşındaki Sinem Kobal şimdilerde 7,5 aylık hamile.

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AİLECE YÜRÜYÜŞ
Bebek heyecanları günden güne büyüyen çiftten Sinem Kobal, bugün tüm vaktini ailesine ayırdı. Eşi ve kızıyla birlikte yürüyüşe çıkan ünlü isim, o anları da Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.


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