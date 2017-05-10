Sinem Kobal müjdeyi verdi!

Magazin - 10 Mayıs 2017 12:50

Kenan İmirzalıoğlu'nun 145 bin TL'lik sakalı

Sinem Kobal'ın yerine Özge Özpirinçci

Kenan İmirzalıoğlu ile evlendikten sonra ekranlara ara veren güzel oyuncu Sinem Kobal, yeni dizisi için hazırlıklara başladığını açıkladı.Önceki gün Etiler'de alışveriş yapan Sinem Kobal, aracına binmeden önce muhabirlerin sorularını yanıtladı. Sinem Kobal, yakında ekranda olmak istediğini belirtip "Şimdilik evde senaryo okuyorum" açıklamasında bulundu.