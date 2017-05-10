Sinem Kobal müjdeyi verdi!

Güzel oyuncu Sinem Kobal "Evde senaryo okuyorum" diyerek yeni sezonda ekrana döneceğinin müjdesini verdi.

Magazin - 10 Mayıs 2017 12:50
Sinem Kobal müjdeyi verdi!
Kenan İmirzalıoğlu ile evlendikten sonra ekranlara ara veren güzel oyuncu Sinem Kobal, yeni dizisi için hazırlıklara başladığını açıkladı.

Önceki gün Etiler'de alışveriş yapan Sinem Kobal, aracına binmeden önce muhabirlerin sorularını yanıtladı. Sinem Kobal, yakında ekranda olmak istediğini belirtip "Şimdilik evde senaryo okuyorum" açıklamasında bulundu.


Kenan İmirzalıoğlu'nun 145 bin TL'lik sakalı

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Sinem Kobal'ın yerine Özge Özpirinçci

Sinem Kobal'ın yerine Özge Özpirinçci
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