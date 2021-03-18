Sinem Kobal siyah-beyaz kumsal pozuyla hayran bıraktı!

Kızı Lalin'i kucağına aldıktan sonra kısa sürede eski formuna kavuşan Sinem Kobal yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Oyuncu son olarak siyah-beyaz bir karesini Instagram'dan paylaştı. Instagram hesabında 5 milyon 800 bin takipçisi bulunan Sinem Kobal yeni paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. 33 yaşındaki güzel oyuncunun yeni pozu, sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.