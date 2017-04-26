Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu müjdeyi verdi

Magazin - 26 Nisan 2017 18:30

Geçtiğimiz yaz Ayvalık Cunda Adası’nda oldukça renkli ve eğlenceli bir düğün ile evlenen Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal yeniden beyaz perdeye ve ekranlara dönmek için gerim sayım yapmaya başladılar.Kenan İmirzalıoğlu “Cingöz Recai” adlı sinema filminde oynayacağı ve Fatih Sultan Mehmet’i canlandıracağı “Fatih” adlı dizinin kesinleşmesinin ardından gelen soruları daha vakit var diyerek cevapsız bıraktı.Sinem Kobal da bir sinema filmi ve dizi projesiyle ekranlara geri dönmeye hazırlandığını belirtti. Yurtdışında özel oyunculuk workshop'larına da katılan Sinem Hanım, kendini geliştirmeye hızla devam ediyor. El ele gezen çift, evlilikleri ile ilgili sorulara da, "Gördüğünüz gibi her şey yolunda ve mutluyuz" dedikten sonra giyim mağazalarından alışveriş yaptılar.