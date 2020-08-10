Sinem Kobal'dan alkışlık hareket!

Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'ın bir dediğini iki etmiyor!

Sinem Kobal'dan eşi Kenan İmirzalıoğlu'na: "İyi ki doğdun sevgilim!"

Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftine teklif yağıyor!

Sinem Kobal'a kayınvalide desteği!

Anne olmak için gün sayan Sinem Kobal, doğum günü için kala takipçilerinden yardım istedi. Örnek bir davranışa imza atan Kobal, hediye yerine yerine Kansersiz Yaşam Vakfı'na bağış yapılmasını istedi."14 Ağustos, doğum günüme çok az bir zaman kaldı. Bu sene kutlama yapmak yerine, iyilik yapalım istedim. Hediye almak yerine ise kanser hastası çocuklarımızı hatırlayalım. Onların küçük kalplerine dokunmak için vesile olalım.Yapacağınız her bir bağış çok kıymetli. Elimizden geldiğince 'iyilik paylaş' sosyal platformu üzerinden Kansersiz Yaşam için kampanyamızı açtım, doğum günümü bağışladım. Sevginin gücüyle, desteğiyle iyileştirelim, iyileşelim."