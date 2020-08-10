Sinem Kobal'dan alkışlık hareket!

Şimdilerde ilk çocuğunu kucağına almak için gün sayan oyuncu Sinem Kobal, doğum gününe 4 gün kala anlamlı bir istekte bulundu. Kobal, doğum günü hediyesi yerine yerine Kansersiz Yaşam Vakfı'na bağış yapılmasını istedi.

10.08.2020 17:42 Magazin

Sinem Kobal'dan alkışlık hareket! Anne olmak için gün sayan Sinem Kobal, doğum günü için kala takipçilerinden yardım istedi. Örnek bir davranışa imza atan Kobal, hediye yerine yerine Kansersiz Yaşam Vakfı'na bağış yapılmasını istedi.

Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'ın bir dediğini iki etmiyor!

Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal'ın bir dediğini iki etmiyor!



Kobal, şu ifadeleri kullandı:

"14 Ağustos, doğum günüme çok az bir zaman kaldı. Bu sene kutlama yapmak yerine, iyilik yapalım istedim. Hediye almak yerine ise kanser hastası çocuklarımızı hatırlayalım. Onların küçük kalplerine dokunmak için vesile olalım.

Yapacağınız her bir bağış çok kıymetli. Elimizden geldiğince 'iyilik paylaş' sosyal platformu üzerinden Kansersiz Yaşam için kampanyamızı açtım, doğum günümü bağışladım. Sevginin gücüyle, desteğiyle iyileştirelim, iyileşelim."


Sinem Kobal'dan eşi Kenan İmirzalıoğlu'na:

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