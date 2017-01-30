Kobal anlaşmayı bu yıl da tekrarlamak ve marka ile işbirliğini devam ettirmek istiyordu. Fakat Sinem Kobal'ın istediği olmadı. Marka yeni yılda Sinem Kobal'dan vazgeçip Demet Özdemir ile anlaştı. Demet Özdemir "marka elçisi olmak benim için gurur verici" dedi.
Sinem Kobal'ın rolünü Demet Özdemir kaptı!
Sinem Kobal geçtiğimiz yıl güzellik ürünleri satan bir firmanın marka yüzü olmuştu.Magazin - 30 Ocak 2017 14:12
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