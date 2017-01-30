Sinem Kobal'ın rolünü Demet Özdemir kaptı!

Magazin - 30 Ocak 2017 14:12

Kobal anlaşmayı bu yıl da tekrarlamak ve marka ile işbirliğini devam ettirmek istiyordu. Fakat Sinem Kobal'ın istediği olmadı. Marka yeni yılda Sinem Kobal'dan vazgeçip Demet Özdemir ile anlaştı. Demet Özdemir "marka elçisi olmak benim için gurur verici" dedi.