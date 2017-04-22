Kenan İmirzalıoğlu ile evliliğinin ardından ekranlara ara veren Sinem Kobal'ın “Yeni Aşk” filmiyle setlere döneceği konuşuluyordu. Fakat oyuncunun bu filmde rol almaktan son anda vazgeçtiği ortaya çıktı. Kobal, Buğra Gülsoy ile başrolü paylaşacağı filmin senaryosunu okuduktan sonra “Bu rol bana uygun değil” diyerek kabul etmeyince bu kez Özge Özpirinçci'ye teklif götürüldü. Özge Özpirinçci “Yeni Aşk” filmindeki ‘Duru’ karakteri için gelen teklifi kabul etti.
Sinem Kobal'ın yerine Özge Özpirinçci
Sinem Kobal son anda oynamaktan vazgeçince rolünü Özge Özpirinçci kaptı. Özpirinçci, Buğra Gülsoy ile başrolü paylaşacak.Magazin - 22 Nisan 2017 09:55
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Bağlantılar: Sinem Kobal, Özge Özpirinçci, Buğra Gülsoy
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